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Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ЧЕ по стрельбе из пистолета в миксте

Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ЧЕ по стрельбе из пистолета в миксте
Другие / Прочие виды спорта

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебряные медали в смешанных командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы по пулевой стрельбе на дистанции 10 м в Осиеке (Хорватия).

Действующие чемпионы мира в этом виде программы набрали 485,1 балла. Победителями соревнований стали украинские спортсмены Елена Костевич и Олег Омельчук (486,0). Третье место заняли представители Сербии Зорана Арунович и Дамир Микец (418,6).

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы, дистанция 10 м. Осиек, Хорватия
Пневматический пистолет, смешанные команды
1. Елена Костевич/Елена Костевич (Украина) — 486,0 балла.
2. Виталина Бацарашкина/Артём Черноусов (Россия) — 485,1.
3. Зорана Арунович/Дамир Микец (Сербия) — 418,6.

Ранее Анастасия Галашина и Владимир Масленников стали чемпионами Европы в миксте в стрельбе из пневматической винтовки.

Галашина и Масленников стали чемпионами Европы по стрельбе из винтовки
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