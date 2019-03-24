Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ЧЕ по стрельбе из пистолета в миксте

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебряные медали в смешанных командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы по пулевой стрельбе на дистанции 10 м в Осиеке (Хорватия).

Действующие чемпионы мира в этом виде программы набрали 485,1 балла. Победителями соревнований стали украинские спортсмены Елена Костевич и Олег Омельчук (486,0). Третье место заняли представители Сербии Зорана Арунович и Дамир Микец (418,6).

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы, дистанция 10 м. Осиек, Хорватия

Пневматический пистолет, смешанные команды

1. Елена Костевич/Елена Костевич (Украина) — 486,0 балла.

2. Виталина Бацарашкина/Артём Черноусов (Россия) — 485,1.

3. Зорана Арунович/Дамир Микец (Сербия) — 418,6.

Ранее Анастасия Галашина и Владимир Масленников стали чемпионами Европы в миксте в стрельбе из пневматической винтовки.