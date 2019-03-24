«Спартак» разгромил «Элекс-Фаворит» в ЧР по мини-футболу

Московский «Спартак» разгромил команду «Элекс-Фаворит» из Рязани в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге разгромил команду «Элекс-Фаворит» из Рязани со счётом 13:2. Пять мячей в ворота гостей забил Максим Усов, трижды отличился роман Адамов, дубль оформил Алексей Белоусов. У гостей оба гола на счету Дмитрия Васина.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые на 2 очка отстают от уфимской команды «Алга».

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

Конференция «Запад». 24-й тур

«Спартак» (Москва) – «Элекс-Фаворит» (Рязань) – 13:2 (3:0).

Голы: Усов, 2, 29, 35, 37, 38, Белоусов, 4, 29, Адамов, 18, 44, 45, Ахмедов, 33, Рагожников, 47, Синцов, 47 – Васин, 43, 49.