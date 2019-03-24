Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Великобритании

Двукратная олимпийская чемпионка, российская гимнастка Алия Мустафина выиграла золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме (Великобритания).

По сумме упражнений на четырёх снарядах трёхкратная чемпионка мира победила с результатом 53,564 балла. Второе место заняла американская гимнастка Райли Маккаскер (53,065). Тройку призёров замкнула представительница Бразилии Таис Фиделис (51,832).

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Бирмингем, Великобритания

Женщины, многоборье

1. Алия Мустафина (Россия) — 53,564 балла.

2. Райли Маккаскер (США) — 84,730.

3. Таис Фиделис (Бразилия) — 83,731.

Ранее на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Бирмингеме россиянин Никита Нагорный одержал победу в аналогичной дисциплине.