Туктамышева отметила выступления Загитовой, Медведевой и Самодуровой на ЧМ

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от просмотра чемпионата мира — 2019.

«Я получила удовольствие от просмотра чемпионата мира. Отметить необходимо очень многих ребят: конечно, это невероятные Натан и Алина, Юдзуру и Женя. Первый женский четверной на чемпионате мира от Лизы. Несколько медалей в танцах и парах. Андрей и Соня — большие молодцы, по два чистых проката на таком старте дорогого стоят!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева боролась за третью путёвку на чемпионат мира с Евгенией Медведевой, но уступила, проиграв сопернице в финале Кубка России. В итоге Медведева стала бронзовым призёром чемпионата мира, уступив Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой, впервые исполнившей четверной прыжок на чемпионате мира среди взрослых.