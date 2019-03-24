С. Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры

Французский биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении профессиональной карьеры после финального этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

«Биатлон — главная часть моей жизни, поэтому хочу сказать, что я прожил лучшие годы на этой работе. Мне тяжело выходить на пенсию, но я уверен, что не останусь вдали от биатлона. Все были частью моей истории здесь, так что спасибо большое», — приводит слова Фуркада официальный сайт Международного союза биатлонистов.

34-летний спортсмен становился чемпионом мира в смешанной эстафете, призером мировых первенств. В Кубке мира он несколько раз поднимался на подиум и по итогам сезона-2011/12 стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок.