Саблистка Никитина — вторая на этапе КМ в Бельгии, Егорян — третья

Российская фехтовальщица на саблях Ольга Никитина завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира в Синт-Никласе (Бельгия).

В решающем поединке россиянка уступила француженке Манон Брюне на приоритете — 14:15. Обладательницей бронзовой медали стала ещё одна российская спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка — 2016 Яна Егорян, которая разделила третье место с румынкой Бьянкой Паску.

Россиянка Анна Башта выбыла на стадии четвертьфинала. Действующая чемпионка мира София Позднякова и олимпийская чемпионка Софья Великая не смогли преодолеть барьер 1/16 финала.

Фехтование. Кубок мира. Синт-Никлас, Бельгия

Женщины, сабля

1. Манон Брюне (Франция).

2. Ольга Никитина (Россия).

3. Яна Егорян (Россия).

3. Бьянкой Паску (Румыния)...

6. Анна Башта (Россия)...

17. Софья Великая (Россия)...

19. София Позднякова (Россия)...