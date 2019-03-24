Россия — 1-я в зачёте ЧМ по фигурному катанию с лучшим результатом за 16 лет

Сборная России по фигурному катанию заняла первое место в общекомандном зачёте на завершившемся чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Российская команда завоевала пять наград: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. На втором месте расположилась сборная США, в активе которой три медали (1-0-2). Третью строчку разделили команды Китая и Франции, выигравшие по одной золотой награде.

Чемпионкой мира стала Алина Загитова. Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Обладателями бронзовых медалей стали Наталья Забияко и Александр Энберт (парное катание) и Евгения Медведева.

Отметим, что для отечественных фигуристов этот чемпионат стал лучшим по числу завоёванных медалей за 16 лет. В 2003 году в Вашингтоне (США) россияне также взяли пять наград (1-3-1).

Добавим, на этом чемпионате россияне впервые за 6 лет выиграли медаль в соревнованиях танцоров и впервые за 14 лет завоевали две медали в парном катании.

Следующий чемпионат мира пройдёт в Монреале (Канада) с 23 по 29 марта 2019 года. Сборная России завоевала 11 квот на турнир: две — в мужском одиночном катании, по три — в женском одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.