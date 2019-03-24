Около «Газпром Арены» в Петербурге будет построен центр водных видов спорта

В Санкт-Петербурге планируется построить центр водных видов спорта рядом с «Газпром Ареной», сообщает официальный сайт футбольного клуба «Зенит».

Правительство Санкт-Петербурга одобрило целевое предоставление АО «Зенит-Арена» земельного участка площадью 24 180 кв. м для строительства центра водных видов спорта общей площадью не более 1335 кв. м с флагштоком. Его высота будет соответствовать длине футбольного поля и составит 105 метров. На нём будет установлен флаг размером 20х30 м.

Помимо строительства объектов водных видов спорта с открытыми трибунами для зрителей и установки флагштока, инвестиционный проект клуба предполагает возведение современной рекреационной городской зоны отдыха. Планируется создать условия для пеших прогулок петербуржцев, гостей города и посетителей «Газпром Арены», сделать места для отдыха, включающие уличное освещение, парковые скамьи, фонтаны, светильники, урны, детские игровые комплексы и беседки.