Орсер: восхищаюсь Тутберидзе. Каждый тренер в мире восторгается ею

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер выразил восхищение своей визави Этери Тутберидзе.

«Никогда не скажу, что стиль другого тренера – плохой или что-то в этом роде. У меня тоже были подопечные, с которыми не получалось. Например, Турсынбаева. Она нашла правильного человека. В своё время я ей сказал: „Будет лучше, если ты останешься в Москве“. У меня, наверное, не очень хорошо получается с молодыми спортсменами. Я нашёл своё, тренирую больше состоявшихся фигуристов, что тоже нелегко. Нелегко то, что делает Этери Тутберидзе, и она делает действительно прекрасную работу.

Общался ли когда-нибудь с Тутберидзе? Нет. Может быть, однажды. Хотел бы с ней пообщаться. У меня нет по отношению к ней никаких обид или отрицательных чувств. Я тоже терял хороших фигуристов. Ким Ю На, которая взяла со мной золото Олимпиады, чемпионата мира. Она ушла, это жизнь. Но я воспринял это очень тяжело. Понимаю, Этери наверняка было тяжело, когда Евгения Медведева хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Мы пройдём через это, все мы. Восхищаюсь Этери. Это не случайность, что у неё есть все эти чемпионки, юниорки. Я должен признать это. Каждый тренер в мире восторгается ею, смотрит и думает: «Как она эта делает?» — цитирует Орсера «Спорт-экспресс».

На чемпионате мира по фигурному катанию, который завершился в Сайтаме (Япония), подопечные Тутберидзе заняли первые два места в женском одиночном катании. Алина Загитова стала чемпионкой мира, а Элизабет Турсынбаева, представляющая Казахстан, заняла второе место. Медведева, тренерующаяся под руководством Орсера, завоевала бронзовую награду.