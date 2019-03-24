Сборная России по фигурному катанию отобралась на командный ЧМ в Японии

Сборная России по фигурному катанию отобралась на командный чемпионат мира, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Список команд — участниц турнира определялся по результатам выступлений фигуристов на главных стартах сезона — этапах Гран-при, чемпионате мира и других.

Сборная России квалифицировалась с первым результатом, набрав 9038 баллов. На турнире также примут участие команды США (7752), Японии (6991), Франции (5541), Италии (4344) и Канады (4217).

Команды будут сформированы из восьми человек, каждая из них будет представлена двумя спортсменами в женском и мужском одиночном катании, одной спортивной парой и одним танцевальным дуэтом. За первое место в каждом виде программы команда-победитель наберёт 12 очков, за второй результат фигурист получит 11 баллов и т.д. Итоговое место команды будет определяться путем суммирования результатов в отдельных видах программы.

Командный чемпионат мира проводится один раз в два года. Сборная России ещё ни разу не выигрывала турнир.