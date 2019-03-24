Поварницын: я выхожу на гонки, но не считаю себя конкурентоспособным

Российский биатлонист Александр Поварницын подвел итоги завершающегося сезона.

«Для меня это знаковый сезон. Состоялся переход не от Кубка IBU на Кубок мира, а от Кубка России к международным стартам. Если соревноваться на Кубке IBU, я там готов выходить и с головой бороться за любые медали. Теперь мне нужен следующий шаг. Сделать так, чтобы в Кубке мира я сначала боролся бы за топ-15. Преодолев этот барьер, делать следующий шаг.

Есть ли барьер? Я выхожу на гонку и не думаю, что являюсь конкурентоспособным. Пока осваиваюсь, мне просто интересно, привыкаю к этой атмосфере, привыкаю к скоростям. Мне просто нужно немного больше времени, чтобы адаптироваться", — сказал Поварницын в интервью Kalashnikov Media.

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