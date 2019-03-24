Шпажист Бида выиграл этап Кубка мира в Буэнос-Айресе

Российский фехтовальщик на шпагах Сергей Бида стал победителем этапа Кубка мира в Буэнос-Айресе (Аргентина).
В финальном поединке двукратный чемпион Европы в командных соревнованиях нанёс поражение итальянскому шпажисту Габриэле Чимини со счётом 15:11. Третье место разделили представитель США Кёртис Макдоуальд и венгр Андраш Редли, проигравшие итальянцу (6:15) и россиянину (5:15) соответственно.
Россияне Вадим Анохин и Сергей Ходос не смогли преодолеть барьер 1/16 финала.
Фехтование. Кубок мира. Буэнос-Айрес, Аргентина
Мужчины, шпага
1. Сергей Бида (Россия).
2. Габриэле Чимини (Италия).
3. Кёртис Макдоуальд (США).
3. Андраш Редли (Венгрия)...
21. Сергей Ходос (Россия)...
23. Вадим Анохин (Россия).