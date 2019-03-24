Шпажист Бида выиграл этап Кубка мира в Буэнос-Айресе

Российский фехтовальщик на шпагах Сергей Бида стал победителем этапа Кубка мира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В финальном поединке двукратный чемпион Европы в командных соревнованиях нанёс поражение итальянскому шпажисту Габриэле Чимини со счётом 15:11. Третье место разделили представитель США Кёртис Макдоуальд и венгр Андраш Редли, проигравшие итальянцу (6:15) и россиянину (5:15) соответственно.

Россияне Вадим Анохин и Сергей Ходос не смогли преодолеть барьер 1/16 финала.

Фехтование. Кубок мира. Буэнос-Айрес, Аргентина

Мужчины, шпага

1. Сергей Бида (Россия).

2. Габриэле Чимини (Италия).

3. Кёртис Макдоуальд (США).

3. Андраш Редли (Венгрия)...

21. Сергей Ходос (Россия)...

23. Вадим Анохин (Россия).