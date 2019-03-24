«Летающий лыжник» Климов — 10-й на этапе Кубка мира в Планице

Российский «летающий лыжник» Евгений Климов с результатом 411,7 балла замкнул десятку сильнейших на заключительном этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Планице (Словения).

Победу на втором старте одержал лидер общего зачёта Кубка мира японец Рёю Кобаяси (464,9 балла), установивший в первой попытке рекорд трамплина — 252 м. Второе место занял хозяин соревнований Домен Превц (444,0), тройку призёров замкнул победитель первого старта представитель Германии Маркус Айзенбихлер (442,5).

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения

Мужчины, полётный трамплин, HS240

1. Рёю Кобаяси (Япония) — 464,9 балла.

2. Домен Превц (Словения) — 444,0.

3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 442,5...

10. Евгений Климов (Россия) — 411,7.