Лунбдю победила на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Чайковском, Кустова — 19-я

Российская «летающая лыжница» Александра Кустова с результатом 191 балл заняла 19-е место на заключительном этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском.
Победу на большом трамплине одержала обладательница «Большого хрустального глобуса» норвежка Марен Лундбю (270,9). Второе место заняла немка Юлиане Зайфарт (258,0). Словенка Ника Крижнар замкнула тройку призёров (247,1).
В финале принимали участие ещё три россиянки: Софья Тихонова стала 21-й (188,5), Анна Шпынева — 22-й (187,1), Лидия Яковлева — 29-й (133,9).
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения
Женщины, большой трамплин, HS140
1. Марен Лундбю (Норвегия) — 270,9 балла.
2. Юлиане Зайфарт (Германия) — 258,0.
3. Ника Крижнар (Словения) — 247,1...
19. Александра Кустова (Россия) — 191,0...
21. Софья Тихонова (Россия) — 188,5.
22. Анна Шпынева (Россия) — 187,1...
29. Лидия Яковлева (Россия) — 133,9.