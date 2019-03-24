Лунбдю победила на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Чайковском, Кустова — 19-я

Российская «летающая лыжница» Александра Кустова с результатом 191 балл заняла 19-е место на заключительном этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском.

Победу на большом трамплине одержала обладательница «Большого хрустального глобуса» норвежка Марен Лундбю (270,9). Второе место заняла немка Юлиане Зайфарт (258,0). Словенка Ника Крижнар замкнула тройку призёров (247,1).

В финале принимали участие ещё три россиянки: Софья Тихонова стала 21-й (188,5), Анна Шпынева — 22-й (187,1), Лидия Яковлева — 29-й (133,9).

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения

Женщины, большой трамплин, HS140

1. Марен Лундбю (Норвегия) — 270,9 балла.

2. Юлиане Зайфарт (Германия) — 258,0.

3. Ника Крижнар (Словения) — 247,1...

19. Александра Кустова (Россия) — 191,0...

21. Софья Тихонова (Россия) — 188,5.

22. Анна Шпынева (Россия) — 187,1...

29. Лидия Яковлева (Россия) — 133,9.