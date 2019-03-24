Кобаяси стал первым победителем КМ из Азии по прыжкам с трамплина, Климов — 12-й

Японский прыгун с трамплина Рёю Кобаяси стал чемпионом Кубка мира сезона-2018/19.

Бронзовый призёр чемпионата мира набрал 2085 баллов и выиграл первый «Большой хрустальный глобус». Ранее трофей выигрывали только европейцы.

Отметим, японцы не поднимались в тройку общего зачёта Кубка мира 20 лет. Последний раз в топ-3 вошёл Нориаки Касай в сезоне-1998/1999.

Второе место в общем зачёте с отставанием 736 баллов занял австриец Штефан Крафт (1349). На третьей позиции расположился поляк Камиль Стох (1288).

Россиянин Евгений Климов, который стал одним из двух спортсменов, выходивших на старт в жёлтом лидерском бибе, стал в генеральной классификации 12-м (592).

Прыжки с трамплина. Кубок мира

Мужчины. Общий зачёт

1. Рёю Кобаяси (Япония) — 2085 очков.

2. Штефан Крафт (Австрия) — 1349.

3. Камиль Стох (Польша) — 1288...

12. Евгений Климов (Россия) — 592...

49. Дмитрий Васильев (Россия) — 19...

66. Роман Трофимов (Россия) — 5...

77. Михаил Назаров (Россия) — 1.