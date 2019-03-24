Кобаяси стал первым победителем КМ из Азии по прыжкам с трамплина, Климов — 12-й

Японский прыгун с трамплина Рёю Кобаяси стал чемпионом Кубка мира сезона-2018/19.
Бронзовый призёр чемпионата мира набрал 2085 баллов и выиграл первый «Большой хрустальный глобус». Ранее трофей выигрывали только европейцы.
Отметим, японцы не поднимались в тройку общего зачёта Кубка мира 20 лет. Последний раз в топ-3 вошёл Нориаки Касай в сезоне-1998/1999.
Второе место в общем зачёте с отставанием 736 баллов занял австриец Штефан Крафт (1349). На третьей позиции расположился поляк Камиль Стох (1288).
Россиянин Евгений Климов, который стал одним из двух спортсменов, выходивших на старт в жёлтом лидерском бибе, стал в генеральной классификации 12-м (592).
Прыжки с трамплина. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Рёю Кобаяси (Япония) — 2085 очков.
2. Штефан Крафт (Австрия) — 1349.
3. Камиль Стох (Польша) — 1288...
12. Евгений Климов (Россия) — 592...
49. Дмитрий Васильев (Россия) — 19...
66. Роман Трофимов (Россия) — 5...
77. Михаил Назаров (Россия) — 1.