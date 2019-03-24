Протест сборной России на действия Йохауг против Непряевой отклонён

Протест сборной России по лыжным гонкам на действия норвежской лыжницы Терезе Йохауг в отношении Натальи Непряевой в масс-старте на 10 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада) отклонён.

В ходе гонки норвежка сместила траекторию и выскочила на лыжню перед российской лыжницей, в результате чего Непряева потеряла равновесие и упала. Из-за падения двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 не смогла побороться за высокое место и финишировала лишь 19-й.

Йохауг утверждала, что не заметила россиянку и думала, что дорожка рядом с ней свободна.

«Протест отклонён, потому что у жюри не было фотографий этого происшествия. Опрос Йохауг по инциденту также ничего не выявил», — приводит слова тренера сборной России Маркуса Крамера ТАСС.

Сборная России подала протест на действия Йохауг против Непряевой в масс-старте