Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме

Фото: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.

В воскресенье, 24 марта, Загитова выступила с показательной программой «Лара Крофт». В начале выступления у спортсменки заела молния на куртке. Затем чемпионка мира не смогла приземлить первый прыжок. Несмотря на заминки, выступление 16-летней россиянки было эффектным.

Видео показательного номера доступно на официальной странице Первого канала в YouTube.

Напомним, Загитова впервые стала чемпионкой мира, выиграв соревнования в Сайтаме. Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Тройку призёров замкнула россиянка Евгения Медведева.

Наше величество. Загитова стала лучшей в истории. Надолго ли?
Медведева или Слуцкая? Нет, теперь Загитова — лучшая российская фигуристка всех времён. Но через несколько лет всё вновь может поменяться
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент