Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.

В воскресенье, 24 марта, Загитова выступила с показательной программой «Лара Крофт». В начале выступления у спортсменки заела молния на куртке. Затем чемпионка мира не смогла приземлить первый прыжок. Несмотря на заминки, выступление 16-летней россиянки было эффектным.

Видео показательного номера доступно на официальной странице Первого канала в YouTube.

Напомним, Загитова впервые стала чемпионкой мира, выиграв соревнования в Сайтаме. Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Тройку призёров замкнула россиянка Евгения Медведева.