Вирер впервые в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира сезона-2018/19.

Вирер набрала 904 очка. Второй стала её соотечественница Лиза Виттоцци (882), уступившая всего 22 очка. Третье место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870).

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 14-е место (494).

Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) – 904 балла.

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 882.

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 870.

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 855.

5. Ханна Эберг (Швеция) – 741…

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 494…

29. Ирина Старых (Россия) – 307...

31. Светлана Миронова (Россия) – 244...

33. Евгения Павлова (Россия) – 232...

38. Маргарита Васильева (Россия) – 155.