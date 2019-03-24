Вирер впервые в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира сезона-2018/19.
Вирер набрала 904 очка. Второй стала её соотечественница Лиза Виттоцци (882), уступившая всего 22 очка. Третье место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870).
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 14-е место (494).
Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) – 904 балла.
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 882.
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 870.
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 855.
5. Ханна Эберг (Швеция) – 741…
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 494…
29. Ирина Старых (Россия) – 307...
31. Светлана Миронова (Россия) – 244...
33. Евгения Павлова (Россия) – 232...
38. Маргарита Васильева (Россия) – 155.