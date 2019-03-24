Юрлова-Перхт: на «стойке» был коварный ветерок, с которым я не справилась

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своём выступлении в заключительной гонке Кубка мира по биатлону масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе в Хольменколлене (Норвегия). Юрлова-Перхт, допустив 4 промаха, стала 18-й.

«Сегодня было сложно в плане ветра, он постоянно менялся, был то справа, то слева, поэтому у всех довольно много ошибок. На первой «лёжке» я поторопилась с последним выстрелом, можно было отработать чисто. А на «стойке» был коварный ветерок, с которым я, к сожалению, не справилась. На последней «стойке» я стреляла в самом углу стрельбища, там не было ветра, поэтому отстреляла хорошо.

Трасса своеобразная, где-то жёсткая, где-то мягкая. Лыжи были хороши сегодня, но у соперниц тоже неплохие лыжи», — сказала Юрлова-Перхт Kalashnikov.Media.

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