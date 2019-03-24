Й. Бё: давно никто не делал того, что удалось мне

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё подвёл итог сезона-2018/19.

«Я очень счастлив. Выиграл 15 личных гонок в сезоне. К тому же четыре золота на чемпионате мира. Это лучший сезон!

Смогу ли подняться ещё выше в следующем сезоне? Это очень сложно, нельзя слишком много об этом думать. Просто нужно попытаться: быть лучше, тренироваться лучше, но даже это не будет означать, что сезон будет лучше. Давно никто не делал ничего подобного. Возможно, когда-нибудь в будущем», — сказал Бё-младший Kalashnikov.Media.

Больше видео о биатлоне – на сайте Kalashnikov.Media.

Помимо «Большого хрустального глобуса» Йоханнес выиграл малые кубки в зачёте спринта, гонки преследования и индивидуальной гонки.