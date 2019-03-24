Т. Бё: основной целью на сезон был ЧМ, я хотел взять там медаль — и я сделал это

Норвежский биатлонист Тарьей Бё подвёл итоги уходящего сезона.



«Это был хороший сезон. Моей основной целью был чемпионат мира, я хотел взять там медаль — и я сделал это. Кроме того, мы завоевали золото в эстафете, взяв реванш у шведов за Олимпиаду. Это была важная командная победа. Я чувствую себя сильным. И я счастлив», — сказал Бё-старший Kalashnikov.Media.

Напомним, сегодня на этапе Кубка мира в Норвегии пройдёт заключительная гонка сезона — масс-старт на 15 км. Старт будет дан в 18:30 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov.Media.