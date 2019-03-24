Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1717
2. Александр Большунов (Россия) — 1617
3. Сюр Рёте (Норвегия) — 974
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 907
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 865…
10. Сергей Устюгов (Россия) — 633…
12. Андрей Ларьков (Россия) — 607…
14. Андрей Мельниченко (Россия) — 577…
19. Денис Спицов (Россия) — 428…
24. Глеб Ретивых (Россия) — 329…
27. Евгений Белов (Россия) — 303…
30. Максим Вылегжанин (Россия) — 282…
38. Алексей Червоткин (Россия) — 192…
46. Александр Бессмертных (Россия) — 139…
50. Андрей Собакарев (Россия) — 122…
58. Иван Якимушкин (Россия) — 102…
60. Илья Семиков (Россия) — 94…
75. Артем Мальцев (Россия) — 49…
80. Андрей Краснов (Россия) — 46
81. Илья Порошкин (Россия) — 45…
85. Александр Терентьев (Россия) — 42.