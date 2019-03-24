Вирер: секрет итальянской команды в том, что нас всего четверо

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась впечатлениями от завоевания первого в её карьере «Большого хрустального глобуса».

«Последние дни были полны стресса, все СМИ Италии всё время задавали вопросы, писали обо мне. Я счастлива и горжусь собой и всей итальянской командой. Судя по всему, мы неплохо поработали, и командный дух у нас на высоте.

У нас очень маленькая команда — нас всего четверо: я, Хоффер, Виттоцци и Виндиш. Думаю, в этом секрет, потому что, когда вас четверо, работается гораздо лучше, чем если бы спортсменов было десять. Были изменения в тренерском составе. И отличный настрой на протяжении всего сезона!» — сказала Вирер Kalashnikov.Media.

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