Двукратный чемпион мира канадец Харви завершил карьеру

Канадский лыжник Алекс Харви завершил профессиональную карьеру после гонки преследования в финале Кубка мира в Квебеке.

30-летний спортсмен занял второе место в гонке преследования, при этом у него самое быстрое чистое время в гонке. Победу сегодня одержал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Харви является двукратным чемпионом мира, участником трёх Олимпийских игр (2010, 2014, 2018). За свою карьеру канадец принимал участие в шести чемпионатах мира (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019).



Наивысшими достижениями Харви являются победа в паре с Девоном Кершоу в командном спринте на чемпионате мира 2011 года в Хольменколлене и в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира 2017 года в Лахти.