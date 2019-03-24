Золото Эберг — в обзоре женского масс-старта на последнем этапе Кубка мира

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Второе место заняла хозяйка соревнований Тириль Экхофф. Тройку призёров замкнула американка Клэр Игэн.



Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу 15-й.

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Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия

Женщины, масс-старт

1. Ханна Эберг (Швеция) — 35.56,2 (0+0+1+1).

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1,3 (0+0+2+1).

3. Клэр Игэн (США) — +10,4 (0+0+0+1).

4. Денизе Херрман (Германия) — +21,6 (1+0+1+2).

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +48,7 (1+0+1+0).

6. Паулина Фиалкова (Словакия) — +54,7 (0+0+1+3).

7. Жулия Симон (Франция) — +56,0 (1+1+1+1).

8. Франциска Пройс (Германия) — +56,2 (0+0+1+2).

9. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +1.01,6 (0+1+2+1).

10. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +1.04,1 (2+1+1+2).

15. Светлана Миронова (Россия) — +1.34,4 (0+2+1+3)…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.49,3 (1+0+3+0).