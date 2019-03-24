Победа Нильссон — в обзоре финала Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке

Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).



Нильссон выиграла гонку преследования и стала победительницей мини-тура. Второй финишную черту пересекла норвежка Терезе Йохауг. Тройку призёров замкнула её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг.



Лучшей среди российских лыжниц стала Наталья Непряева, занявшая 12-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. Квебек, Канада

Женщины, гонка преследования, 10 км, свободный стиль

1. Стина Нильссон (Швеция) — 23.55,1.

2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +12,9.

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +15,1.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +52,3.

5. Эбба Андерсон (Швеция) — +53,3.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) — +1.14,1.

7. Астрид Якобсен (Норвегия) — +1.29,2.

8. Мая Дальквист (Швеция) — +1.29,2.

9. Фрида Карлссон (Швеция) — +1.31,9.

10. Шарлотт Калла (Швеция) — +1.36,7…

12. Наталья Непряева (Россия) — +1.53,0…

16. Анастасия Седова (Россия) — +1.59,7…

33. Мария Истомина (Россия) — +3.56,0…

50. Юлия Белорукова (Россия) — +6.24,7.