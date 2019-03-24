Победа Нильссон — в обзоре финала Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке

Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
Нильссон выиграла гонку преследования и стала победительницей мини-тура. Второй финишную черту пересекла норвежка Терезе Йохауг. Тройку призёров замкнула её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг.
Лучшей среди российских лыжниц стала Наталья Непряева, занявшая 12-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. Квебек, Канада
Женщины, гонка преследования, 10 км, свободный стиль
1. Стина Нильссон (Швеция) — 23.55,1.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +12,9.
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +15,1.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +52,3.
5. Эбба Андерсон (Швеция) — +53,3.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) — +1.14,1.
7. Астрид Якобсен (Норвегия) — +1.29,2.
8. Мая Дальквист (Швеция) — +1.29,2.
9. Фрида Карлссон (Швеция) — +1.31,9.
10. Шарлотт Калла (Швеция) — +1.36,7…
12. Наталья Непряева (Россия) — +1.53,0…
16. Анастасия Седова (Россия) — +1.59,7…
33. Мария Истомина (Россия) — +3.56,0…
50. Юлия Белорукова (Россия) — +6.24,7.