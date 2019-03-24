Вяльбе: с начала сезона было видно, что Непряева и Большунов могут бороться

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги сезона. Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева заняли второе место в мужском и женском общих зачётах Кубка мира соответственно.



«Сезон достойный, мы очень рады. Мы сделали большой шаг вперёд. Такое мощное выступление — второе место в общем зачёте — ожидала от Непряевой в меньшей степени, от Большунова — в большей. С самого начала сезона было видно, что они готовы бороться. Саня весь сезон вообще боролся за победу с Клебо.



Пока я не поздравила команду, ведь они там, а я в Москве. Но написала и Наталье, и Саше. Увидимся — будем поздравляться», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Бронза Большунова — в обзоре гонки преследования в финале Кубка мира