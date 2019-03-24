Тренер Большунова: второе место — очень большой успех, которому нужно радоваться

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко прокомментировал второе место спортсмена в Кубке мира по итогам сезона.

«Второе место – это очень большой успех, которому нужно радоваться. В окружении практически одних норвежцев Александр выиграл дистанционный Кубок, чего уже давно не было. А если приплюсовать сюда ещё четыре серебряные медали чемпионата мира, то ясно, что Александр — один из самых стабильных гонщиков на сегодняшний день.

В прошлом году у Александра было пятое место, а сейчас уже второе. Первое место в дистанционном кубке тоже дорогого стоит! Это говорит о том, что у нас есть хороший стабильный гонщик, который является одним из лучших в мире, и это признают все страны, все спортсмены", — цитирует Бородавко «РИА Новости».