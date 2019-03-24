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Немецкий конькобежец, участвовавший в ОИ, подозревается в применении допинга

Немецкий конькобежец, участвовавший в ОИ, подозревается в применении допинга
Другие / Конькобежный спорт

Прокуратура Мюнхена подозревает в применении допинга члена конькобежной сборной Германии, участвовавшего в Олимпийских играх, информирует ARD. Фамилия спортсмена не называется.

По данным источника, конькобежец сотрудничал со спортивным врачом Марком Шмидтом из Эрфурта. Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались примерно 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий доктор мог зарабатывать от € 400 до 900 тыс.

Информация о сотрудничестве Шмидта со спортсменами стала известна по итогам антидопингового рейда австрийской и немецкой полицией во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Тогда были задержаны пять лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана.

Журналисты ARD связались с подозреваемым конькобежцем по телефону, но он отказался комментировать обвинения.

Источник: на ОИ-2018 действовала допинговая сеть, связанная с клиникой Шмидта
Источник: ARD Сообщить об ошибке
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