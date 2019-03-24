Пайффер: очень доволен, что закончил сезон гонкой без единого промаха

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал выступление в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен занял второе место в гонке.



«Я очень доволен сегодняшними результатами. Два немца на подиуме — это очень хорошо. До гонки я был немного уставшим, ноги казались какими-то тяжелыми. Но, думаю, так у всех. Все устали и истощены. Проблем с мотивацией на трассе не было.

Я старался поднажать и хорошо отстрелять на огневом рубеже. Это было не так просто. Потому что к рубежу подходишь уставшим. Но я очень доволен, что закончил сезон гонкой без единого промаха», — сказал Пайффер изданию Kalashnikov.Media.

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