16-я победа Йоханнеса Бё в сезоне — в обзоре масс-старта в Хольменколлене

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене прошёл мужской масс-старт на 15 км. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал немец Арнд Пайффер, третьим — его соотечественник Бенедикт Долль.



Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев — 17-е место. Александр Логинов стал 18-м.

Больше видео о биатлоне – на сайте Kalashnikov.Media.

Кубок мира. 9-й этап. Хольменколлен (Норвегия)

Мужчины. Масс-старт. 15 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.25,6 (0 промахов)

2. Арнд Пайффер (Германия) — +19,2 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) — +38,0 (2)

4. Юлиан Эберхард (Австрия) — +42,3 (3)

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +44,6 (2)…

17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.54,5 (3)

18. Александр Логинов (Россия) — +1.55,3 (5)…

26. Евгений Гараничев (Россия) — +2.35,4 (2).