Француженка Жюстин Бреза упала на спуске в масс-старте на этапе КМ в Норвегии

Французская биатлонистка Жюстин Бреза во время масс-старта на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) упала на спуске.
22-летняя спортсменка повредила плечо и не смогла продолжить гонку, хотя и не получила серьёзных травм.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Baiba Bendika.
Бреза завершила сезон на 26-м месте в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 352 очка.
Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) – 904 балла.
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 882.
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 870.
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 855.
5. Ханна Эберг (Швеция) – 741…
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 494…
29. Ирина Старых (Россия) – 307…
31. Светлана Миронова (Россия) – 244…
33. Евгения Павлова (Россия) – 232…
38. Маргарита Васильева (Россия) – 155.