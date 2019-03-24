Француженка Жюстин Бреза упала на спуске в масс-старте на этапе КМ в Норвегии

Французская биатлонистка Жюстин Бреза во время масс-старта на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) упала на спуске.

22-летняя спортсменка повредила плечо и не смогла продолжить гонку, хотя и не получила серьёзных травм.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Baiba Bendika.

Бреза завершила сезон на 26-м месте в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 352 очка.

Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) – 904 балла.

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 882.

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 870.

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 855.

5. Ханна Эберг (Швеция) – 741…

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 494…

29. Ирина Старых (Россия) – 307…

31. Светлана Миронова (Россия) – 244…

33. Евгения Павлова (Россия) – 232…

38. Маргарита Васильева (Россия) – 155.