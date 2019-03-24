Клебо: против России никогда ничего не имею

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что не испытывает негативных эмоций по отношению к России и российским лыжникам.

Ранее Клебо порадовался, что канадец Алекс Харви обошёл Александра Большунова в гонке преследования в финале Кубка мира: «Круче всего было видеть, как Харви обходит русского парня, это было потрясающе».

Клебо выиграл гонку преследования и стал первым в общем зачёте КМ. Большунов занял второе место.

«Я никогда ничего не имею против России. Моё противостояние с Большуновым — это весело и увлекательно, здорово, что оно существует. Сегодня на кону было много очков.

Канадские ребята очень дружелюбны. Врагов у меня вообще нет, это действительно круто. Думаю, мы все очень рады за Харви», — цитирует Клебо fasterskier.com.