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«Университет-Нева» обыграл «Визе» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова

«Университет-Нева» обыграл «Визе» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова
Другие / Гандбол

Гандболисты санкт-петербургского клуба «Университет-Нева» обыграли бельгийский «Визе» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова. Российская команда одержала выездную победу со счётом 33:26.

По восемь точных бросков в игре нанесли гандболисты «Университета-Нева» Павел Тураев и Виктор Бабкин.

Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 31 марта. В этот же день у «Визе» запланирован матч «Финала четырёх» объединённого чемпионата Бельгии и Нидерландов, и, как пишет сайт «Университета-Нева», бельгийский клуб склоняется к тому, чтобы основным составом побороться именно за домашний трофей, а в Петербург, скорее всего, отправятся дублёры.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины
1/4 финала. Первый матч

«Визе» (Бельгия) — «Университет-Нева» (Россия) — 26:33.

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