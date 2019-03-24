«Университет-Нева» обыграл «Визе» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова

Гандболисты санкт-петербургского клуба «Университет-Нева» обыграли бельгийский «Визе» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова. Российская команда одержала выездную победу со счётом 33:26.

По восемь точных бросков в игре нанесли гандболисты «Университета-Нева» Павел Тураев и Виктор Бабкин.

Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 31 марта. В этот же день у «Визе» запланирован матч «Финала четырёх» объединённого чемпионата Бельгии и Нидерландов, и, как пишет сайт «Университета-Нева», бельгийский клуб склоняется к тому, чтобы основным составом побороться именно за домашний трофей, а в Петербург, скорее всего, отправятся дублёры.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины

1/4 финала. Первый матч



«Визе» (Бельгия) — «Университет-Нева» (Россия) — 26:33.