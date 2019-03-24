Васильев: у Логинова хороший потенциал. Ему надо разобраться со стрельбой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянина Александра Логинова в сезоне-2018/19. Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира.



«Итоговое второе место у Логинова – это хороший результат. У Саши потенциал очень хороший. Ему надо разобраться со стрельбой. Она нестабильна. Прежде всего, это связано с работой в отношении нахождения на огневом рубеже. У него постоянно на «лёжке» первый выстрел – промах. Это же явно одна и та же ошибка. Если она сохраняется, то надо работать над ней.



Главное – понятно, над чем работать. В подготовительный сезон сразу надо отрабатывать все эти элементы. Логинов может стрелять в ноль, стреляет быстро. Эти моменты надо с ним доработать. И тогда он может конкуренцию составлять даже Йоханнесу Бё.



Конечно, норвежец здорово выступает. Но в контактной борьбе он неуютно себя чувствует и не раз проваливался, когда с ним шли ноздря в ноздрю. Так что у Саши есть все шансы на следующий год заявить о себе ещё громче», – цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону