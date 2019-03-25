Умер вице-президент Федерации тяжёлой атлетики России Владимир Салтыков

Ушел из жизни вице-президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Владимир Салтыков. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Причина смерти не называется.

«Ушёл из жизни заслуженный тренер России, создатель журнала „Олимп“ Владимир Анатольевич Салтыков. Большая утрата для всех нас и для тяжелой атлетики России. Его вклад трудно переоценить. Скорбим», – написал президент ФТАР Максим Агапитов в своём «инстаграме».

Салтыкову было 63 года. Созданный им журнал «Олимп» является специализированным изданием о тяжелой атлетике.