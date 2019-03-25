Чепиков: надеемся, к тренерскому штабу женской сборной подключится Ахатова

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков сообщил, что на предсезонных сборах с командой России может начать работу олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.

«Надеемся, в межсезонье к тренерскому штабу женской сборной подключится Альбина Ахатова. Хотелось бы, чтобы она передала свой богатейший опыт нашим спортсменкам, работая с ними в индивидуальном порядке. Уверен, что это сотрудничество принесёт нам большую пользу», — приводят слова Чепикова «Известия».

Тренером женской сборной по стрельбе в завершившемся сезоне был Леонид Гурьев. После окончания карьеры Ахатова изготавливали ложи винтовок для ряда биатлонистов сборной России — Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Ольги Вилухиной, Ирины Старых, Ивана Черезова, Светланы Слепцовой, Ларисы Куклиной, Кристины Ильченко.