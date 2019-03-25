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Женская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла командный чемпионат мира

Женская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла командный чемпионат мира
Другие / Прочие виды спорта

Швейцарские кёрлингистки обыграли коллег из Швеции в финальном матче командного чемпионата мира, который завершился в Силькеборге (Дания). Встреча завершилась со счётом 8:7 в дополнительном энде.

В состав сборной Швейцарии вошли Сильвара Тирицони (скип), Алина Паетц, Эстер Нойеншвандер, Малани Барбезат и Мариса Винкельхаусен.

В борьбе за бронзовые медали встречались сборные Южной Кореи и Японии. Победу одержала команда Южной Кореи – 7:5.

Сборная России прекратила борьбу на четвертьфинальной стадии уступив Японии со счётом 3:11.

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