Женская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла командный чемпионат мира

Швейцарские кёрлингистки обыграли коллег из Швеции в финальном матче командного чемпионата мира, который завершился в Силькеборге (Дания). Встреча завершилась со счётом 8:7 в дополнительном энде.



В состав сборной Швейцарии вошли Сильвара Тирицони (скип), Алина Паетц, Эстер Нойеншвандер, Малани Барбезат и Мариса Винкельхаусен.



В борьбе за бронзовые медали встречались сборные Южной Кореи и Японии. Победу одержала команда Южной Кореи – 7:5.



Сборная России прекратила борьбу на четвертьфинальной стадии уступив Японии со счётом 3:11.