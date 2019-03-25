Драчёв: я предложил Ларсу Бергеру стать тренером по технике

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе сборной.



«Есть те, с кем надо расставаться. Будем расставаться. Я предложил Ларсу Бергеру стать тренером по технике. Он сказал, что рассмотрит вопрос. Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике

Пока планируем 20 человек рассмотреть на УМО, чтобы все проверились. Будем подтягивать молодёжь. Я доволен выступлением в сезоне. Мы поднялись в авторитете, рейтинге, медальном зачёте. Ошибки допускали, но в целом я доволен. Четвёрку смело можно ставить", — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».

Ларс Бергер — бывший норвежский биатлонист и лыжник, трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках, чемпиона мира 2009 года по биатлону.

