Загитова и Медведева пришли в шикарных платьях на гала-вечер чемпионата мира

В Сайтаме (Япония) прошёл гала-вечер, посвящённый завершению чемпионата мира по фигурному катанию. Фигуристы посетили мероприятие в красивых нарядах – девушки в платьях, парни – в костюмах.

Победительницей чемпионата мира стала Алина Загитова. Серебро досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева. В соревнованиях у мужчин победу праздновал американец Нэйтан Чен. Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший восьмое место.

Напомним, что после своей победы Загитова стала первой российской фигуристкой, добившейся победы на абсолютно всех возможных турнирах: Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат России и финал Гран-при.