Привалов: Миронова может быть нашей перспективой, все остальные слабоваты

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил выступление сборной России в завершившемся сезоне.



«Нужно исходить из того, что тренеры взяли много новых спортсменов. Сильнейшая в женской команде — это Юрлова-Перхт, набирает скорость Миронова, и, если она наладит стрельбу, это будет наша перспектива. А пока остальные девочки все слабоваты, здесь нужно время, надо смотреть на способности, искать молодых биатлонистов. У ребят к Логинову прибавляется Матвей Елисеев, а остальная молодёжь пока ещё сыровата, над этим нужно работать.



Что касается результатов, то я думаю, что ими все довольны, потому что Логинов в общем зачёте на втором месте — это большой успех. Поэтому есть какая-то перспектива, мы находимся на правильном пути, хотя хотелось большего, и при удачной стрельбе могли быть результаты получше. Чемпионат мира был какой-то особенный: все лидеры у мужчин и женщин „сдулись“, психологически не выдерживали стрельбу. Это был единственный чемпионат мира, где каждый спортсмен мог добиться успеха.



В начале сезона девушки показали неплохие результаты, а потом опять провалились. Сложно выступать на протяжении всего года и держать спортивную форму, особенно это показал чемпионат мира: нервная нагрузка в течение всего сезона давала о себе знать, было очень много срывов у всех спортсменов. Биатлон тем и отличается, что необходимо очень грамотно готовить команду и подводить к главным стартам чисто психологически — это очень важный момент. По стрельбе очень много вопросов — нужно технически грамотно работать с этим. Но главная проблема в том, что все перед гонкой думают о результатах, а необходимо настраиваться технически правильно, выполняя все положения в стрельбе: и в изготовке, и, особенно, в обработке спускового крючка. До Олимпиады у нас осталось не так много времени, поэтому нашей команде предстоит много работы: нужно искать талантливую молодежь и серьезно работать над этим», — цитирует Привалова ТАСС.

В Кубке наций мужская и женская сборные России заняли четвёртое место.

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