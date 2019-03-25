Тихонов: приглашение Бергера — очередная авантюра нового руководства СБР

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв предложил норвежцу Ларсу Бергеру стать тренером сборной по технике.

«Приглашение Бергера — очередная авантюра нового руководства СБР. Неужели опыт работы в России Вольфганга Пихлера и Рикко Гросса ничему не научил Владимира Драчёва и его команду? Иностранные тренеры не будут учить русский язык, поэтому никогда не станут своими в сборной и не смогут дать результат. Я не поддерживаю это и, скорее всего, поеду на тренерский совет, чтобы дать оценку прошедшему сезону и работе нового президента федерации», — приводят слова Тихонова «Известия».

Ларс Бергер — бывший норвежский биатлонист и лыжник, трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках, чемпион мира 2009 года по биатлону.