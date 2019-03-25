Губерниев — о лыжной сборной России: с некоторыми «мамами» лучше побыть сиротой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» поделился впечатлениями от выступления российских лыжников в сезоне.

«Хочу сказать спасибо лыжникам. У меня очень болит за них душа, потому что у них не было в этом году таких прямо грандиозных побед. Я очень надеюсь, что поправится Устюгов, что Большунов выиграет Кубок мира, что мы будем работать командой. А то иногда возникает ощущение, что с некоторыми «мамами» лучше побыть сиротой», — написал Губерниев.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что его мнение Вяльбе не интересует.

Перед чемпионатом мира в Зеефельде Вяльбе сказала, что постарается оградить Губерниева «от бесконечных интервью лыжников».

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