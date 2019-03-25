Йоханнес Бё заработал рекордные призовые на Кубке мира сезона-2018/19

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем Кубка мира в общем зачёте, заработал по ходу сезона рекордную сумму в истории биатлона – € 460 900.



«Так много? Я не верил в это, это очень большая сумма. Впрочем, для меня гораздо важнее денег то, какие результаты я продемонстрировал. Позади необыкновенный сезон, какие бывают далеко не каждый год.



Как я буду распоряжаться такой суммой? Посмотрим. У меня нет никаких финансовых управляющих – всем занимаюсь только я», – цитирует Бё TV2.



Напомним, по итогам сезона Йоханнёс Бё стал обладателем «Малых хрустальных глобусов» во всех дисциплинах: масс-старте, гонке преследования, спринте и индивидуальной гонке. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Йоханнес завоевал четыре золотые медали.

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