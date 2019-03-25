Большунов едва не пропустил финальный этап Кубка мира из-за проблем с визой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что у Александра Большунова возникли трудности с получением визы в Канаду, где состоялся заключительный этап Кубка мира.

«Большунов получил канадскую визу только в минувший уик-энд в Фалуне. Мы не были уверены в том, что он вообще сможет полететь в Канаду. Я здесь единственный тренер сборной России, и в сервис-группе у нас всего 7 человек», — сказал Крамер в интервью NRK.

Вчера, 24 марта, Александр Большунов занял третье место в гонке преследования на этапе в Квебеке. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал норвежец Алекс Харви.

Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19. Первым стал Клебо.