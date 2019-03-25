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Клебо: когда Большунов в ударе, мы на его фоне — маленькие мальчики

Фото: Dustin Satloff/Getty Images
Клебо: когда Большунов в ударе, мы на его фоне — маленькие мальчики
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что ничего не знал о проблемах россиянина Александра Большунова с получением канадской визы, и выразил восхищение характером соперника. По словам тренера сборной России Маркуса Крамера, Александр получил визу лишь за несколько дней до старта финального этапа Кубка мира в Квебеке.

«Видимо, всё решилось довольно поздно. Но Большунов показал, что, несмотря на трудности, он всегда оказывается на подиуме. Когда он в ударе, на его фоне мы становимся маленькими мальчиками.

Для меня важно оставаться честным в любой ситуации. Ты можешь быть расстроенным, но важно оставаться хорошим парнем и проявлять уважение к соперникам. Наше рукопожатие — это меньшее, что я мог сделать", — приводит слова Клебо NRK.

Клебо победил в общем зачёте Кубка мира, Большунов стал вторым.

Большунов едва не пропустил финальный этап Кубка мира из-за проблем с визой
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