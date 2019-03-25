Тутберидзе: мы не насладились олимпийскими медалями. Сейчас всё вырвалось наружу

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала успех своих подопечных на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Алина Загитова завоевала золотую медаль, Элизабет Турсынбаева, представлявшая Казахстан, стала третьей.



«Чемпионат Мира 2019 в Японии был лучшим венцом прошедшего сезона для всей нашей команды! Такая буря эмоций и радости, искренней радости за наших девочек, которые выстояли и подарили всему Миру красивую борьбу (золото и серебро).



По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться олимпийскими медалями, то была какая-то амнезия чувств. А сейчас все те чувства, как будто вырвались наружу.

Спасибо Алине Загитовой и Лизе Турсынбаевой за лучший подарок всей нашей команде!!!» – написала Тутберидзе в своём «инстаграме»

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