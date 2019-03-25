Морозова: этап Кубка мира в Хольменколлене дался мне невероятно тяжело

Российская биатлонистка Анастасия Морозова оценила выступление на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В спринтерской гонке она заняла 60-е место.



«Заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене дался мне невероятно тяжело после долгого перерыва. Сезон на международном уровне окончен. Спасибо нашей замечательной команде за проделанную работу. Дальше — чемпионат России в Тюмени», — написала Морозова в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Морозовой.

В общем зачёте Кубка мира Морозова заняла 88-е место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, заняла 21-е место.