Медведева: надеюсь, у меня больше не будет ни серебра, ни бронзы

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония). Напомним, 19-летняя уроженка Москвы завоевала бронзовую медаль.



«Я была очень удивлена своим результатом в произвольной программе, поскольку понимала, что сделала несколько ошибок. Ошибки были как в короткой программе, так и в произвольной. Честно говоря, даже не знала, какого ожидать результата, и поэтому была удивлена. Брайан и Трейси тоже были очень удивлены.



Бронзовая медаль – это для меня тоже что-то новое. Впервые в жизни получаю бронзовую медаль на таких крупных соревнованиях. Пока что у меня не весь комплект расцветки пьедестала, но надеюсь, что серебряная медаль у меня не появится, как и новая бронзовая. Всё-таки надеюсь, что в будущем у меня будут медали высшего достоинства. Сделаю всё возможное, чтобы продолжать вас радовать. Надеюсь, вы получили удовольствие от наших соревнований.



Я абсолютно собой довольна, мне удалось преодолеть себя. Прокат для меня выдался сложный, я каталась со свежей травмой. Мне было очень больно во время проката, а этот финальный жест означал выплеск эмоций. Было сложно, а стало хорошо», – заявила Медведева во время выступления перед японскими болельщиками.

Медведева: я перестала переживать по поводу того, что обо мне думают окружающие