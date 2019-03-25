Загитова – японским болельщикам: надеюсь, я вас порадовала

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония). Напомним, 16-летняя уроженка Ижевска завоевала золотую награду и стала первой российской фигуристкой, выигравшей все возможные титулы.



«Каждый спортсмен настроен на максимальный результат. Как тренируешься, так и выступаешь. Я ехала на этот чемпионат мира с очень тёплыми воспоминаниями. Очень хотелось порадовать японскую публику. Очень люблю выступать в Японии, и для меня была огромная честь выиграть чемпионат мира именно в вашей стране.



Надеюсь, я вас порадовала. Аригато годзай масита (Большое спасибо. – Прим. «Чемпионата»). Знаю, что Масару сразу на меня напрыгнет, повалит с ног. Очень по ней скучаю и хочу побыстрее вернуться домой», – заявила Загитова во время выступления перед японскими болельщиками.

Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, у Медведевой — бронза